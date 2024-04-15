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عربي-دولي

أستراليا.. توقيف 12 شخصا في مظاهرة متضامنة مع الفلسطينيين

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:05
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أوقفت الشرطة الأسترالية في مدينة ملبورن، الاثنين، 12 متظاهرا بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك بزعم أنها "تعطل السير والأعمال اليومية".

 وذكر موقع "9 نيوز" المحلي أن منظمة A15 Action الأهلية نظمت مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في العديد من البلدان وبينها أستراليا.

 وأعلنت شرطة ملبورن توقيف 12 شخصا من منظمي الوقف الاحتجاجية في المدينة، بدعوى إغلاق الطرق والتسبب في تعطيل الأعمال اليومية.

 فيما ذكرت المنظمة في بيان أن الحكومة الأسترالية لم تستجب لدعواتهم فيما يصب في مناصرة الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب الأسترالي.

( الأناضول)
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