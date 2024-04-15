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عربي-دولي

جرائم إسرائيل الممنهجة.. فلسطيني دخل بقدمين وعاد بواحدة (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:11
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بتر الاحتلال الإسرائيلي ساق الأسير المحرر سفيان أبو صلاح خلال فترة اعتقاله، حيث عانى من التهاب في ساقه تطور إلى "غرغرينا"، ما أدى إلى البتر بسبب الإهمال الطبي.

ووثق صحفي فلسطيني على صفحته على موقع إكس من داخل مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، شهادة الأسرى المفرج عنهم من قبل الاحتلال الذي تحدث عن بتر ساقه خلال اعتقاله، حيث تعرضت لالتهابات شديدة في ساقه استمرت سبعة أيام٬ وعندما طلب العلاج والذهاب للمستشفى رفض الاحتلال ذلك، وبعد تدهور صحته وحالته٬ تم نقله إلى إحدى مستشفيات الاحتلال لبتر ساقه.
 
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وأكد أبو صلاح الذي يقيم في منطقة خان يونس أنه دخل المعتقل ولم يكن يعاني من أي مرض٬ ولكن ظروف الاعتقال والإهمال الطبي المتعمد هو ما أدى إلى هذه النتيجة.
 
 
المصدر: عربي21

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