هولندا.. دبلوماسيون يطالبون الحكومة بمواصلة تمويل الأونروا

طالب وزراء وسفراء ودبلوماسيون هولنديون سابقون الحكومة بمواصلة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وعلى حساب باسم "الموظفون الحكوميون والدستور" بموقع "لينكيد إن" للتواصل الاجتماعي نشرت المجموعة رسالة طالبت فيها باستئناف تمويل الأونروا ومواصلة التعاون معها.

وشددت الرسالة على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة تدفق الغذاء بكميات كبيرة، له أهمية حيوية، وأضافت: "الآن ليس الوقت المناسب للمناقشة، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء عاجل"

وحذّرت الرسالة من أن المجاعة تنتشر بسرعة في غزة، وشدّدت على أن دور الأونروا مهم للغاية في هذا الصدد.

وعلقت الحكومة الهولندية دعمها المالي في كانون الثاني بعد أن ادعى مسؤولون إسرائيليون أن بعض موظفي الأونروا يدعمون حماس.

( الأناضول)