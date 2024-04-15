غالانت: لن نقبل واقعا جديدا يتم فيه إطلاق صواريخ علينا دون رد

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وأكد موقع "واللاه" العبري نقلا عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن غالانت شدد على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

( روسيا اليوم)