هي عربية.. كيف علّق والد الطفلة الوحيدة التي اُصيبت خلال القصف الإسرائيلي؟

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قال والد الطفلة التي أصابها صاروخ إيراني خلال الانتقام الإيراني من إسرائيل محمد الحسوني للأناضول "إنه وأبناء عائلته كانوا نياما في منزلهم بقرية الفرعة، غير المعترف بها من جانب السلطات الإسرائيلية، في النقب حينما دوت صفارات الإنذار في المناطق القريبة".وتتكون عائلة الحسوني من 10 أفراد، سارع إلى إخراجهم من المنزل الذي يتشكل سطحه من الصفيح.وتابع: "كانت أمينة في المنزل حينما سقطت شظايا صاروخ عليه، فأصابتها إصابة مباشرة في الرأس".وأضاف: "نقلناها إلى المستشفى، وهي في حالة خطيرة، وخضعت لعملية جراحية أولى وعملية ثانية أمس، ولكن لا تغيير على حالتها.. ندعو الله لها بالشفاء".وسبق أن أعلنت "نجمة داود الحمراء" أن هذه الطفلة هي الوحيدة التي أصيبت بجروح في الهجوم الإيراني، بينما عانى 30 شخصا من "الهلع والتدافع".وزاد الحسوني بأنه عندما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية قريبة، أراد نقل أولاده إلى منطقة مفتوحة قريبة؛ نظرا لعدم وجود ملاجئ في القرية.(الأناضول)