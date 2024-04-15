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عربي-دولي

بكين تطالب واشنطن بالكف عن التدخل في سياساتها الداخلية

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:40
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طالبت وزارة الخارجية الصينية اليوم، الوفد الأميركي بوقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين والتدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا دبلوماسيون صينيون وعلى رأسهم رئيس إدارة أمركا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، خلال لقائه الوفد الأمريكي في العاصمة الصينية بكين، إلى وقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين في المجالين التجاري والاقتصادي، والكف عن التدخل في سياساتها الداخلية، والتوقف عن عرقلة تطورها وتطبيق عقوبات غير مقبولة على الشركات الصينية".

 وحضر المحادثات السفير الأميركي لدى بكين نيكولاس بيرنز، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، والمديرة الأولى لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سارة بيران.

 وأضاف البيان أن ممثلي وزارة الخارجية الصينية أشاروا أيضا إلى عدم مقبولية إجراءات واشنطن الرامية إلى "قمع الصين في المجالات التجارية والعلمية والتقنية" وأوضحوا موقف بكين بشأن قضية تايوان.

( روسيا اليوم)

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