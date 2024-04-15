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عربي-دولي

الولايات المتحدة.. شركة الطيران "يونايتد إيرلاينز" تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:00
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أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية، عن إلغاء رحلاتها المجدولة اليوم الإثنين إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

 وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن إلغاء الرحلات المجدولة لليوم الإثنين، ينسحب أيضا على الرحلات المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.

 ولم تذكر الشركة أي تفاصيل بشأن مصير الرحلات المجدولة في الأيام اللاحقة إلى إسرائيل.

 وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف من رد عسكري إيراني على إسرائيل، وهو ما حصل فعلا اعتبارا من مساء السبت حتى فجر الأحد.

( الأناضول)
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