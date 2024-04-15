بعد غزة.. إسرائيل تطرد أهالي القدس من منازلهم

أمرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، بطرد عائلة فلسطينية من منزلها في حي بالقدس الشرقية المحتلة.

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والقضية جزء من اتجاه أوسع للمستوطنين الذين يتعدون على الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وأدت محاولات إخلاء سابقة في الحي إلى اشتباكات عنيفة، وساعدت في إشعال حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس عام 2021.وبموجب الحكم الصادر يوم الإثنين، منحت عائلات دياب مهلة حتى يوليو المقبل لمغادرة منزلها في حي الشيخ جراح، وقالت العائلة إنها ستستأنف الحكم.ووصفت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس القضية بأنها "نزاع بسيط على عقارات"، وقضت بأن عائلات دياب الممتدة كانت تسكن عقارا يملكه يهود، وليس لها أي حقوق قانونية فيه.وتقول عائلات دياب إنها تعيش في هذه المنازل منذ عقود.(سكاي نيوز عربية)