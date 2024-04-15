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إسرائيل: الرد على الهجوم الإيراني الأخير "واضحا وحاسما"

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:20
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن إسرائيل قررت أن يكون الرد على الهجوم الإيراني الأخير "واضحا وحاسما".

 وحسب القناة 12 الإسرائيلية، يستكمل سلاح الجو الإسرائيلي استعداداته للرد على الهجوم الإيراني "الذي سيظل موعده سريا حتى يتم تنفيذه".

 وأوضحت القناة أن "الهدف هو توضيح أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بإنشاء معادلة جديدة".

 واعتبرت أن |الرد الإسرائيلي سيحدث بطريقة من المرجح ألا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب، ويمكن أن يقبلها الأميركيون".

 لكن القناة 12 أكدت أن الرد الإسرائيلي لن يتم بالضرورة بتنسيق كامل مع الأميركيين، لكنه سيكون استجابة "تتوافق مع القواعد التي يضعونها".

( سكاي نيوز)
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