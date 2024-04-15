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عربي-دولي

الناتو يسلّم أوكرانيا 5 سفن مضادة للألغام

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:15
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أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتينتشوك اليوم الاثنين أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستزود أوكرانيا بخمس سفن مضادة للألغام، مشيرا إلى أن أطقمها بدأت التدرّب عليها.

وأشار إلى أن "أحد التهديدات الرئيسية في البحر الأسود الآن لا يزال يتمثل في الألغام"، مضيفا أن "هذه مشكلة شائعة بالنسبة لأوكرانيا وجيرانها المطلين على البحر الأسود، وبينهم ثلاثة أعضاء في الناتو - رومانيا وبلغاريا وتركيا".
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وأضاف بليتينتشوك: "يحتاج البحر الأسود إلى عملية إزالة ألغام كاملة. لقد تم التخطيط لها، وإنشاء هيئة أركان لها، وتستعد لها أطقم السفن. ومع ذلك لا يمكن لهذه السفن الآن، بسبب بنود اتفاقية مونترو، دخول البحر الأسود".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، أتمت الطواقم الأوكرانية التي كانت تستعد للعمل على متن السفينتين "تشيركاسي" و"تشرنيغوف"، اللتين نقلتهما بريطانيا إلى أوكرانيا سابقا، تدريباتها أصلا.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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