19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الناتو يسلّم أوكرانيا 5 سفن مضادة للألغام
Lebanon 24
15-04-2024
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتينتشوك اليوم الاثنين أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستزود أوكرانيا بخمس سفن مضادة للألغام، مشيرا إلى أن أطقمها بدأت التدرّب عليها.
وأشار إلى أن "أحد التهديدات الرئيسية في البحر الأسود الآن لا يزال يتمثل في الألغام"، مضيفا أن "هذه مشكلة شائعة بالنسبة لأوكرانيا وجيرانها المطلين على البحر الأسود، وبينهم ثلاثة أعضاء في الناتو - رومانيا وبلغاريا وتركيا".
Advertisement
وأضاف بليتينتشوك: "يحتاج البحر الأسود إلى عملية إزالة ألغام كاملة. لقد تم التخطيط لها، وإنشاء هيئة أركان لها، وتستعد لها أطقم السفن. ومع ذلك لا يمكن لهذه السفن الآن، بسبب بنود اتفاقية مونترو، دخول البحر الأسود".
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، أتمت الطواقم الأوكرانية التي كانت تستعد للعمل على متن السفينتين "تشيركاسي" و"تشرنيغوف"، اللتين نقلتهما بريطانيا إلى أوكرانيا سابقا، تدريباتها أصلا.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
Lebanon 24
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
07:03 | 2024-04-15
15/04/2024 07:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
09:10 | 2024-04-15
15/04/2024 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2024-04-15
نتنياهو يتجنب اتصالات قادة غربيين لمنع إثنائه عن مهاجمة إيران
16:37 | 2024-04-15
الخطر لا يزال قائمًا.. شركات الطيران العالمية تعلّق جميع الرحلات إلى إسرائيل
16:15 | 2024-04-15
أمير قطر يتلقى اتصالا من الرئيس الإيراني لبحث تطورات غزة
16:06 | 2024-04-15
بأربع ضربات.. روسيا شلّت تواجد أوكرانيا في تشوغويف
16:05 | 2024-04-15
سيناريوهات الرد على إيران.. هكذا تفكر إسرائيل
16:00 | 2024-04-15
ماذا حققت إيران من هجومها على إسرائيل؟ تقريرٌ يقدم الإجابة
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 01:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 01:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
16/04/2024 01:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24