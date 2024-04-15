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عربي-دولي

ملك الأردن يحذر من دخول المنطقة دوامات عنف جديدة

Lebanon 24
15-04-2024 | 15:25
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حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من دخول منطقة الشرق الأوسط في دوامات عنف جديدة، تهدد الأمن والسلم الدوليين.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

 وذكر البيان أن الاتصال "تناول التصعيد الأخير في المنطقة".

 وأشار أن المك عبد الله "حذّر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين".

 وأكد على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة".

 ونبّه إلى "خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".

 وجدد الملك التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيدًا بموقف إيطاليا "الداعم" لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وفق البيان ذاته.

( الأناضول)

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