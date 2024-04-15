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بأربع ضربات.. روسيا شلّت تواجد أوكرانيا في تشوغويف

Lebanon 24
15-04-2024 | 16:06
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أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الضربات العسكرية الروسية في تشوغويف التابعة لمقاطعة خاركوف عطلت مركز ثقل القوات المسلحة الأوكرانية هناك.
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ووفقًا لليبيديف، تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية تشوغويف كقاعدة لإعادة الشحن قبل استبدال القوات وتجهيز الوحدات بالمعدات، وقد تم القضاء عليهم.
كما أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية هاجمت موقع تمركز للمرتزقة الفرنسيين في مدينة سلافيانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وقال ليبيديف، صباح اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك": "حصل انفجار قوي في سلافيانسك صباحا، ووفقا للتقارير تم القصف على "الموقع" الذي يتواجد فيه رجال المدفعية الأوكرانيون، وعلى الأرجح، أولئك الفرنسيون الذين أحضروا مدافع سيزار ذاتية الدفع لمساعدة الجيش الأوكراني والنازيين". (سبوتنيك)
 
المصدر: سبوتنيك
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