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عربي-دولي

نتنياهو يتجنب اتصالات قادة غربيين لمنع إثنائه عن مهاجمة إيران

Lebanon 24
15-04-2024 | 16:40
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قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، الاثنين، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتجنب التواصل مع قادة غربيين لتجنب الضغوط من جانبهم لمنع الرد على رد إيران الذي نفذته انتقاما لاستهداف تل أبيب أحد مبانيها الدبلوماسية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

 وبحسب الهيئة، رفض نتنياهو تلقي اتصالات من قادة أجانب، خشية ممارستهم الضغط على إسرائيل لتجنب الرد على الرد الإيراني الذي نفذته انتقاما لاستهداف تل أبيب أحد مبانيها الدبلوماسية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

 وبحسب الهيئة، فإن عددا كبيرا من القادة والزعماء الدوليين (لم تسمّهم) المؤيدين لـ ’حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها’، سعوا لمحادثة نتنياهو، لكن مكتب الأخير لم يستجب لطلبهم.

 وذكرت الهيئة أن السبب وراء ذلك أن نتنياهو "لم يرد مواجهة مباشرة مع هؤلاء القادة، الذين كانوا سيطلبون منه عدم الرد على إيران، وأنه لا يجب تصعيد الوضع إلى حرب إقليمية".

 وباستثناء مكالمته السبت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض نتنياهو إجراء مكالمات أخرى مع زعماء الدول الذين أرادوا التحدث معه، وفق المصدر ذاته.

 وقالت هيئة البث، إنها توجهت بالسؤال لمكتب نتنياهو، لكنها لم تحصل على رد بشأن رفضه تلقي مكالمات القادة الأجانب.

( الأناضول) 

 

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