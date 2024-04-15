17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات الرد العسكري على إيران
Lebanon 24
15-04-2024
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات الرد العسكري على إيران".
وأشارت إلى أنه "من بين الأهداف المحتملة للرد منشآت إيرانية وهجمات سيبرانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يتجنب اتصالات قادة غربيين لمنع إثنائه عن مهاجمة إيران
Lebanon 24
نتنياهو يتجنب اتصالات قادة غربيين لمنع إثنائه عن مهاجمة إيران
16/04/2024 03:51:01
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
نتنياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران (سكاي نيوز)
16/04/2024 03:51:01
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي أكد دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي أكد دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني
16/04/2024 03:51:01
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مصدر مطلع: نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات للأهداف في معرض الرد على الهجوم الإيراني
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مصدر مطلع: نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات للأهداف في معرض الرد على الهجوم الإيراني
16/04/2024 03:51:01
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو
إيران
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
Lebanon 24
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
07:03 | 2024-04-15
15/04/2024 07:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
09:10 | 2024-04-15
15/04/2024 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2024-04-15
مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية
19:00 | 2024-04-15
مونتينيغرو: البرتغال ستدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
16:40 | 2024-04-15
نتنياهو يتجنب اتصالات قادة غربيين لمنع إثنائه عن مهاجمة إيران
16:37 | 2024-04-15
الخطر لا يزال قائمًا.. شركات الطيران العالمية تعلّق جميع الرحلات إلى إسرائيل
16:15 | 2024-04-15
أمير قطر يتلقى اتصالا من الرئيس الإيراني لبحث تطورات غزة
16:06 | 2024-04-15
بأربع ضربات.. روسيا شلّت تواجد أوكرانيا في تشوغويف
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
16/04/2024 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24