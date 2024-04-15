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نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات الرد العسكري على إيران 

Lebanon 24
15-04-2024 | 18:30
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات الرد العسكري على إيران".
وأشارت إلى أنه "من بين الأهداف المحتملة للرد منشآت إيرانية وهجمات سيبرانية".
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