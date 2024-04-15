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عربي-دولي

مونتينيغرو: البرتغال ستدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

Lebanon 24
15-04-2024 | 19:00
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قال رئيس وزراء البرتغال الجديد لويس مونتينيغرو لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز إن "بلاده لن تذهب إلى الحد الذي وصلت إليه إسبانيا فيما يتعلق باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية دون نهج منسق للاتحاد الأوروبي".
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وزار سانشيز عدة دول في الأيام القليلة الماضية في مسعى دبلوماسي لحشد الدعم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً عزمه على اتخاذ هذه الخطوة في الأشهر المقبلة.
وقال مونتينيغرو، الذي اجتمع مع سانشيز في مدريد، إن "البرتغال ستدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال تصويت مقبل في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، لكنها ستنتظر لحين توصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية".
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