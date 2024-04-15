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مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية

Lebanon 24
15-04-2024 | 19:30
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قال صلاح بني جابر، رئيس بلدية بلدة عقربا الفلسطينية، لرويترز، إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين اثنين، الاثنين، في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف رئيس البلدية: "حوالي 50 مستوطنا، عدد كبير منهم مسلحون، هاجموا سكان خربة الطويل شرق عقربا أطلقوا النار تجاه الشباب مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشباب وإصابة آخرين".
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