مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية

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قال صلاح بني جابر، رئيس بلدية بلدة عقربا الفلسطينية، لرويترز، إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين اثنين، الاثنين، في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وأضاف رئيس البلدية: "حوالي 50 مستوطنا، عدد كبير منهم مسلحون، هاجموا سكان خربة الطويل شرق عقربا أطلقوا النار تجاه الشباب مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشباب وإصابة آخرين".