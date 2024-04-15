المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين.. وحماس تدعو للتصعيد

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يواصل المستوطنون تكثيف هجماتهم واعتداءاتهم في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد للدعوات الفلسطينية والشبابية للانتفاض والتصدي لهذه الجرائم.في السياق، حثّت حركة حماس "على تصعيد الغضب الشعبي، وتفعيل كافة أشكال المقاومة؛ لردع المستوطنين عن جرائمهم بالضفة الغربية".وقالت في بيان لها، "إن الهجمات المنظمة والمتصاعدة لمليشيات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، واستخدامهم للرصاص الحي بشكل مباشر، دليل على وحشية الاحتلال، وإيغاله في الدم الفلسطيني، ورغبته الجامحة في تهجيره عن أرضه لتنفيذ مخططاته الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية".وسبق أن دعت حماس لتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، حيث وصفت الحركة الهجمات بالضفة بأنها عملية منظمة وممنهجة.(عربي21)