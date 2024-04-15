23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين.. وحماس تدعو للتصعيد
Lebanon 24
15-04-2024
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل المستوطنون تكثيف هجماتهم واعتداءاتهم في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد للدعوات الفلسطينية والشبابية للانتفاض والتصدي لهذه الجرائم.
في السياق، حثّت حركة حماس "على تصعيد الغضب الشعبي، وتفعيل كافة أشكال المقاومة؛ لردع المستوطنين عن جرائمهم بالضفة الغربية".
Advertisement
وقالت في بيان لها، "إن الهجمات المنظمة والمتصاعدة لمليشيات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، واستخدامهم للرصاص الحي بشكل مباشر، دليل على وحشية الاحتلال، وإيغاله في الدم الفلسطيني، ورغبته الجامحة في تهجيره عن أرضه لتنفيذ مخططاته الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية".
وسبق أن دعت حماس لتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، حيث وصفت الحركة الهجمات بالضفة بأنها عملية منظمة وممنهجة.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
Lebanon 24
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
07:03 | 2024-04-15
15/04/2024 07:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
09:30 | 2024-04-15
15/04/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2024-04-16
اسرائيل لن تردّ.. لكنّ الكرة في ملعب طهران!
03:52 | 2024-04-16
الصين عن الهجوم الإيراني: طهران قادرة على تجنب التصعيد
03:43 | 2024-04-16
ارتفاع عدد قتلى سيول عُمان.. ومأساة طلاب مدرسة تثير جدلا
03:30 | 2024-04-16
تقرير ل "Middle East Eye": كيف كشفت هجمات إيران ضعف إسرائيل؟
03:28 | 2024-04-16
تجنبا للضغط بشأن "الرد على إيران".. نتانياهو "يرفض تلقي مكالمات" زعماء غربيين
03:23 | 2024-04-16
رد إسرائيلي محدود على إيران نهاية الأسبوع.. ترجيحات أميركية
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24