هل ساهمت دول عربية في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

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ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إنه "قبل يومين من الهجوم، أطلع المسؤولون الإيرانيون نظراءهم من السعودية ودول الخليج الأخرى على الخطوط العريضة وتوقيت خطتهم لتوجيه ضربات واسعة النطاق على إسرائيل حتى تتمكن تلك الدول من حماية مجالها الجوي.



وبحسب الصحيفة، طلب مسؤولون أميركيون من حكومات عربية تبادل المعلومات الاستخبارية حول خطط إيران لضرب إسرائيل والمساعدة في اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران ودول أخرى باتجاه إسرائيل.



وبرأي الصحيفة، كان الرد الأولي من العديد من الحكومات العربية حذرا، خوفا من الانتقام الإيراني.



وجرى نقل المعلومات إلى الولايات المتحدة، "ما أعطى واشنطن وإسرائيل تحذيرا مسبقا حاسما"، تقول الصحيفة الأميركية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا "العرض الدفاعي الجماعي" كان تتويجا لمساعٍ أميركية دامت عقودا، هدفها إقامة علاقات عسكرية أوثق، بين إسرائيل ودول عربية "لمواجهة التهديد الإيراني". ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السعودية والإمارات وافقتا على تبادل المعلومات الاستخبارية، المتعلقة بالهجوم الإيراني على إسرائيل قبل حدوثه، بينما قال الأردن إنه سيسمح باستخدام مجاله الجوي من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إنه "قبل يومين من الهجوم، أطلع المسؤولون الإيرانيون نظراءهم من السعودية ودول الخليج الأخرى على الخطوط العريضة وتوقيت خطتهم لتوجيه ضربات واسعة النطاق على إسرائيل حتى تتمكن تلك الدول من حماية مجالها الجوي.وبحسب الصحيفة، طلب مسؤولون أميركيون من حكومات عربية تبادل المعلومات الاستخبارية حول خطط إيران لضرب إسرائيل والمساعدة في اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران ودول أخرى باتجاه إسرائيل.وبرأي الصحيفة، كان الرد الأولي من العديد من الحكومات العربية حذرا، خوفا من الانتقام الإيراني.وجرى نقل المعلومات إلى الولايات المتحدة، "ما أعطى واشنطن وإسرائيل تحذيرا مسبقا حاسما"، تقول الصحيفة الأميركية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا "العرض الدفاعي الجماعي" كان تتويجا لمساعٍ أميركية دامت عقودا، هدفها إقامة علاقات عسكرية أوثق، بين إسرائيل ودول عربية "لمواجهة التهديد الإيراني".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نسبت تصريحات لموقع رسمي سعودي، "يؤكد" مشاركة الرياض في التحالف الذي صد الهجمات الإيرانية.



وزعمت قناة "كان نيوز" الإسرائيلية أن السعودية "اعترفت" بأنها ساعدت التحالف العسكري الإقليمي الذي تم تشكيله حديثا –إسرائيل والولايات المتحدة والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا – في صد الهجوم الإيراني ضد الدولة اليهودية في وقت مبكر من صباح الأحد.



تقرير "كان" الناطقة بالعبرية "يوضح بالتفصيل مشاركة المملكة العربية السعودية في العملية الدفاعية العسكرية المشتركة، التي نجحت في إحباط هجوم إيراني على إسرائيل"، وفق موقع تلفزيون "أي 24".



وبحسب التقرير، تم اعتراض وتحييد 99% من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.



ويتابع تقرير "أي 24"- أن العديد من هذه المقذوفات "اخترقت المجال الجوي الأردني والسعودي في طريقها إلى إسرائيل".



نفي سعودي

ونفت مصادر من السعودية، الاثنين، مشاركة الرياض في التحالف ضد الهجوم الإيراني.



ونقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" نفيها "أي مشاركة للسعودية في اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل".



وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أعقب الهجوم الإيراني، دعت أبو ظبي "إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".



ولم يشر بيان الإمارات إلى أي مساهمة في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

أما الأردن، فقد أكد الأحد، أنه اعترض "أجساما طائرة" خرقت أجواءه ليل السبت الأحد تزامنا مع الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل، متعهدا التصدي لأي تهديد "من أي جهة كانت".



ونفذت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل، بعد حوالي أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.