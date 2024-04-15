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المبعوث الأممي الخاص: ما يحتاجه اليمن هو وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:15
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عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن خشيته من أن يشهد اليمن تصعيدا متزايدا من قبل أطراف الصراع.

وحذر هانس غروندبرغ، الاثنين، من عواقب سير اليمن نحو التصعيد، وربط الحل السياسي فيه بقضايا إقليمية أخرى.
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وقال غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إن هذه السنة لم تحمل مشاهد الاحتفال التي نتوق لها، فالمحتجزين لا يزالون قيد الاحتجاز، والطرق التي كنا نأمل فتحها ما زالت مغلقة.

وأضاف أن ما يحتاج إليه اليمنيون بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة.

وتابع: "كان شهر رمضان في السنوات الماضية فرصة للأطراف اليمنية لتجاوز الخلافات، وتعزيز الأمل وبناء الثقة، لكن لم نتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في الوقت المناسب، فيما ما زالت الطرق مغلقة".(عربي21)
المصدر: عربي21
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