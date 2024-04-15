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عربي-دولي

خوفًا من داعش.. فرنسا قد تغيّر موقع افتتاح الأولمبياد

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:43
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على ما يبدو فإنّ تهديدات داعش قد أربكت الفرنسيين بعد مخاطر من عمليات إرهابية في موقع افتتاح الاولمبياد، على الرغم من تكثيف فرنسا مستوى الأمن حول الملاعب.
 
في السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة عبر قناة "بي إف إم تي في" اليوم الإثنين أن حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 قد لا يقام على نهر السين حال تدهور الأوضاع الأمنية في أوروبا.
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وقال ماكرون: "نستطيع إقامة حفل الافتتاح في المكان المحدد وسنفعل ذلك"، ولكنه استدرك بأن هناك أكثر من خطة بديلة قيد الدراسة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية إقامة الحفل في ملعب تروكاديرو أو ملعب فرنسا كإجراء احترازي، حال وجود تهديدات أمنية.

ومن المقرر إقامة حفل افتتاح أولمبياد باريس يوم 26 تموز المقبل، في الهواء الطلق لأول مرة، حيث سيتحرك اللاعبون على متن 160 قاربا في رحلة عبر نهر السين تمتد لستة كيلومترات، يشاهدون خلالها أبرز المعالم السياحية بالعاصمة الفرنسية، ومن المنتظر أن يقام الحفل بحضور 326 ألف متفرج. (عربي21)
 
المصدر: عربي21

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