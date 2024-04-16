لإجراء مباحثات تجارية وإقليمية.. شولتس في الصين

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استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل بزيارة إلى الصين تستغرق 3 أيام، لإجراء محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث العلاقات التجارية والنزاع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.من جهتها قالت الحكومة الألمانية إن زيارة شولتس إلى الصين ستتمحور حول التحديات الجيوسياسية واستراتيجيا التنمية، والعلاقات الاقتصادية.ويقوم شولتس بزيارة إلى الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري وجرت الزيارة السابقة لشولتس إلى الصين في تشرين الثاني 2022. (روسيا اليوم)