نتنياهو نجح في استثمار الهجوم الإيراني.. وعاد إلى الحضن الدولي بسهولة

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في خضم الهجوم الإيراني على إسرائيل، دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الأوروبيون والإقليميون جميعا إلى ضبط النفس، لتخرج إسرائيل من عزلتها الدولية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن حربها مع حركة حماس.وقال أودي سومر، أستاذ السياسة في جامعة تل أبيب وجامعة مدينة نيويورك:" الرد العسكري المنضبط سيجني مكافآت لإسرائيل على المسرح العالمي، مما يساعد في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة وجيرانها العرب، إسرائيل لديها القدرة على تشكيل هذا التحالف الدولي، والحفاظ عليه".أضاف:" المكسب الأول، شخصي صرف، فالتصعيد حليف نتنياهو الأول، وهو الذي لم يعد ثمة ما يخسره، شعبيته التهمتها نداءات ذوي المحتجزين، وهاجس المساءلة يتهددّ مستقبله السياسي، إن لم يكن في قضايا فساد كامنة في أدراج الادعاء العام، فلتهمة أشدّ وطأة، "التفريط في قوة الردع".وهو إذّاك يبحث عن أي مكسب يمكن أن ينتزعه بالنيران والرصاص، إن لم يكن في غزة، فجبهات القتال كثيرة، والوكلاء والأذرع كثر.أما الجائزة الكبرى فكانت العودة إلى الحضن الأميركي الدافئ.وهنا تراود نتنياهو المغريات، ضوء أخضر لاجتياح رفح، أم الإمعان في تفريغ حلّ الدولتين من مضمونه، وربما الأجدى هنا حرمان إيران من اتفاق نووي يلائمها.في هذا السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الجيش الإسرئيلي تقديم "قائمة أهداف" في إطار مناقشات الرد على هجوم إيران غير المسبوق الذي جعل المنطقة في حالة تأهب قصوى.ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على الناقشات، تشمل الخيارات ضربة محتملة على منشأة في طهران أو هجوما إلكترونيا.(سكاي نيوز عربية)