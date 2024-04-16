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عربي-دولي

بانتظار الردّ الإسرائيلي.. هل يدخل الناتو الحرب كمُساند؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 00:51
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معتبرًا أن النزاع في الشرق الأوسط سيتصاعد، استبعد الخبير وانغ جي بين، التدخل المباشر لـ"الناتو" في المواجهة بين إيران وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاحتمال ضئيل ما دام رد إسرائيل معتدلا.

وقال الباحث البارز في مركز التحليل الصيني "تايهي" لوكالة "نوفوستي": سيكون لهذا تأثير على المنطقة، لكنه لن يكون كبيرا جدا.
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وأشار إلى أن الضربة الجوية الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل تشي بأن الوضع في الشرق الأوسط الآن لا يتوقف بصورة أساسية على إسرائيل وحركة حماس، بل على إسرائيل وإيران، وهما دولتان إقليميتان كبيرتان.

ويشير الخبير، إلى أن كلا من إيران وإسرائيل أظهرتا بعض ضبط النفس، "وإذا نظرتم من الجانب الإيراني، فلم يكن بوسع طهران إلا أن ترد على حقيقة أن إسرائيل قصفت قنصلية بلادها في دمشق وهو ما أدى إلى مقتل بعض الأشخاص".

وقال: "في حال لم يكن هناك رد، فإن ذلك سيضر بسمعة إيران ومكانتها كقوة إقليمية ودولة كبرى في العالم الإسلامي".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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