23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تعرف ماذا سيكون ردنا المقبل
Lebanon 24
16-04-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، إسرائيل من شن أي هجمات على بلاده، متوعدا بأن رد طهران في المرة المقبلة سيكون "الأكثر حسما"، على حد تعبيره.
وقال إرافاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "إسرائيل تعرف ماذا سيكون ردنا الثاني.. إنهم يدركون أن الرد التالي سيكون الأكثر حسما".
Advertisement
وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية قد اجتمعت، الأحد، لمناقشة الرد المحتمل ضد إيران، حيث نقلت "القناة 12" العبرية عن مسؤول لم تذكر اسمه، تعهده "برد كبير".
ووصف إرافاني تصريحات ذلك المسؤول بأنه "تهديد وليس إجراء"، مضيفا: "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك رد عسكري من إسرائيل".
وعندما سئل عما إذا كانت تصرفات بلاده قد تهدد بالتصعيد نحو حرب أوسع نطاقا، قال السفير الإيراني: "لقد مارسنا حقنا المشروع في الرد لأنهم بدأوا العدوان على مبانينا الدبلوماسية".
وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد ذكر أن مسؤولين غربيين يتوقعون أن ترد إسرائيل في وقت "وشيك" على الهجمات الإيرانية، اعتبارا من أمس الإثنين.
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن إسرائيل والولايات المتحدة، "تدرسان حاليا كيفية الرد على الوضع الاستراتيجي الجديد" الناجم عن الهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية.
ونفذت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه طهران ضد إسرائيل، بعد حوالي أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي نُسب لإسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، "إحباط" الهجوم، مؤكدا اعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقت، بمساعدة حلفاء تتقدمهم الولايات المتحدة.
ويأتي الهجوم في خضم الحرب في قطاع غزة، والتي تثير منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، مخاوف من تصعيد إقليمي. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
Lebanon 24
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
07:03 | 2024-04-15
15/04/2024 07:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
09:30 | 2024-04-15
15/04/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2024-04-16
اسرائيل لن تردّ.. لكنّ الكرة في ملعب طهران!
03:52 | 2024-04-16
الصين عن الهجوم الإيراني: طهران قادرة على تجنب التصعيد
03:43 | 2024-04-16
ارتفاع عدد قتلى سيول عُمان.. ومأساة طلاب مدرسة تثير جدلا
03:30 | 2024-04-16
تقرير ل "Middle East Eye": كيف كشفت هجمات إيران ضعف إسرائيل؟
03:28 | 2024-04-16
تجنبا للضغط بشأن "الرد على إيران".. نتانياهو "يرفض تلقي مكالمات" زعماء غربيين
03:23 | 2024-04-16
رد إسرائيلي محدود على إيران نهاية الأسبوع.. ترجيحات أميركية
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 11:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 11:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 11:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24