حبات البرد أكبر من كرة بيسبول.. أمطار غزيرة وفيضانات في الامارات وسلطنة عمان (فيديو)

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها الإمارات تستمر حتى يوم غد الأربعاء، يرافقها سقوط كميات وفيرة من الأمطار على مختلف مناطق الدولة.



وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد.



وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحياناً، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، منوهاً بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.



وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، ستبدأ موجة أمطار جديدة من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وفي سلطنة عُمان استمر هطول الأمطار طوال ساعات الليل، وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لحبات برد كبيرة تساقطت على مناطق مختلفة من السلطنة.



ويشاهد في الفيديو ظلام دامس مع هطول أمطار غزيرة صاحبتها حبات برد كبيرة، شبهتها بعض التعليقات بأنها بحجم كرة بيسبول.

جاء هذا بينما أعلنت السلطات وفاة 17 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.













