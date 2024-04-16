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عربي-دولي

"لن نُمنح محاكمة عادلة".. ترامب يشكك بنزاهة القاضي

Lebanon 24
16-04-2024 | 02:39
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك أنّ لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر فيها.

وقال ترامب في تصريح لصحفيين أمام المحكمة في مانهاتن بعد انتهاء أول جلسة: "لن نُمنح محاكمة عادلة"، وأضاف: "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".
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وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.

وجلس ترامب (77 عاما) مرتديا بدلته الزرقاء المميزة وربطة عنق حمراء على منصة الدفاع، بينما رفض القاضي خوان ميرشان طلبات محاميه بأن يتنحى القاضي عن القضية ويوسع نطاق عملية استجواب المحلفين المحتملين.

وقدم الفريق القانوني لترامب منذ أشهر سلسلة من الطلبات القانونية لتأخير أو عرقلة القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده.

ويتعين على ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024، حضور المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر حتى أيار.

ومن المتوقع أن يستغرق اختيار 12 محلفا و6 مناوبين من مجموعة من سكان مانهاتن حوالي أسبوع، تليها شهادة الشهود.(سكاي نيوز)







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