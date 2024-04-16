Advertisement

عربي-دولي

رسالة من إسرائيل لدول المنطقة.. هذا مضمونها

Lebanon 24
16-04-2024 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1187921-638488578604408730.png
Doc-P-1187921-638488578604408730.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وجهت رسالة إلى دول المنطقة مفادها بأن الرد على الهجوم الإيراني لن يعرض استقرار هذه الدول للخطر.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني.
Advertisement

وأوضح مصدر إسرائيلي أن سلاح الجو استكمل استعداداته للرد، مشيرا إلى أن الهدف هو منع الإيرانيين من إنشاء معادلة جديدة.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الرد على طهران من المرجح أن يجري بطريقة لا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب شاملة وبطريقة يمكن ان يقبلها الأميركيون .

كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث كيفية الرد بشكل يضمن عدم إثارة غضب الحلفاء أو إهدار فرصة لبناء تحالف دولي ضد طهران.

وتوقع مسؤولون أميركيون، أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني محدود النطاق، ورجحت المصادر، أن يتضمن الرد، ضربات ضد القوات الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران، خارج الأراضي الإيرانية.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل النهائي بشأن كيفية الرد، وزمنه، مشيرين إلى أنه قد يحدث في أي وقت.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:14 | 2024-04-16
07:00 | 2024-04-16
06:41 | 2024-04-16
06:34 | 2024-04-16
06:29 | 2024-04-16
06:22 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24