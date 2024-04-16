Advertisement

عربي-دولي

خلف الكواليس.. إسرائيل توجه "رسائل" لدول عربية بشأن "الرد على إيران"

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1187928-638488590856014227.jpg
Doc-P-1187928-638488590856014227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت إسرائيل "رسائل" من وراء الكواليس إلى دول عربية، مفادها أنها "لن ترد على الهجوم الإيراني بما يعرضها أو يعرض أنظمتها للخطر"، حسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن إسرائيل "التزمت أمام الولايات المتحدة بإحاطتها علما قبل الرد، لتجنب وضع تكون فيه القوات الأميركية في خطر دون استعداد مسبق".
Advertisement

كما أشارت مصادر مطلعة للهيئة، إلى أن هذا الالتزام جاء في أعقاب "تحفظ واشنطن على عدم إبلاغها مسبقا" بشأن الاغتيال المنسوب لإسرائيل للقائد في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، محمد زاهدي، مطلع الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أنه سيكون هناك "رد" على الهجوم بالمسيرات والصواريخ الذي تعرضت له بلاده من إيران. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:26 | 2024-04-16
07:14 | 2024-04-16
07:00 | 2024-04-16
06:41 | 2024-04-16
06:34 | 2024-04-16
06:29 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24