خلف الكواليس.. إسرائيل توجه "رسائل" لدول عربية بشأن "الرد على إيران"

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وجهت إسرائيل "رسائل" من وراء الكواليس إلى دول عربية، مفادها أنها "لن ترد على الهجوم الإيراني بما يعرضها أو يعرض أنظمتها للخطر"، حسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء.وأضاف التقرير أن إسرائيل "التزمت أمام الولايات المتحدة بإحاطتها علما قبل الرد، لتجنب وضع تكون فيه القوات الأميركية في خطر دون استعداد مسبق".كما أشارت مصادر مطلعة للهيئة، إلى أن هذا الالتزام جاء في أعقاب "تحفظ واشنطن على عدم إبلاغها مسبقا" بشأن الاغتيال المنسوب لإسرائيل للقائد في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، محمد زاهدي، مطلع الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق.وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أنه سيكون هناك "رد" على الهجوم بالمسيرات والصواريخ الذي تعرضت له بلاده من إيران.