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عربي-دولي

تجنبا للضغط بشأن "الرد على إيران".. نتانياهو "يرفض تلقي مكالمات" زعماء غربيين

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:28
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رفض تلقي مكالمات من زعماء غربيين، لتجنب الضغط عليه للتراجع عن الرد على الهجوم الإيراني.

وذكرت الهيئة أنه "منذ صباح الإثنين، طلب العديد من زعماء العالم تنسيق محادثة مع نتانياهو، لكن مكتبه رفض ذلك"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى "التخوف من طلب عدم رؤية رد إسرائيلي على إيران".
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والإثنين، عقد مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، اجتماعا استمر 3 ساعات، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني، ومن المقرر أن ينعقد مجددا، الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسل قناة الحرة في القدس.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين، عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأميركي، لويد أوستن، أن إسرائيل "ليس أمامها خيار سوى الرد" على الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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