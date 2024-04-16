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عربي-دولي

إيران خرجت من "الظل".. وخلطت أوراق المنطقة

Lebanon 24
16-04-2024 | 09:00
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أخرج الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل راعي حروب الوكالة في المنطقة من الظل إلى المواجهة المباشرة، فيما وُصف بأنه بداية لمرحلة تحكمها "قواعد اشتباك جديدة" فرضتها معادلة الأرض مقابل الأرض على اعتبار أن استهداف إسرائيل لقنصلية إيران في دمشق يعد بالأعراف الدولية استهدافا لأرض إيرانية.
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الهجوم الذي خلط الأوراق الجيوسياسية في المنطقة، ورسم خطوطا حمراء جديدة كشف بحسب خبراء اكتفاء ذاتياً محدوداً في إسرائيل حيال المسائل الأمنية، حيث استوجب صده الاعتماد بشكل كبير على المخابرات الأميركية لتحديد توقيت الهجوم، ومواقع منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات.

كما احتاجت إسرائيل إلى المساعدة من أربع دول، على الأقل لإحباط أكثر من 90 بالمئة من الهجوم. الذي استمر حوالي 5 ساعات.

ويطرح ذلك سؤالا مفتوحا عن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من دون مساعدة خارجية، في ظل أي عملية مفاجئة، وغير معلن عنها، كهذا الهجوم.

استراتيجياً، كرر تصميم الضربة الإيرانية بطرق عديدة بعضاً من أكبر الهجمات الروسية في أوكرانيا.

أولاً، عبر إرسال سرب من مسيرات "شاهد" بطيئة الحركة للتغلب على الدفاعات الجوية، وتحديد مواقع بطاريات الدفاع الجوي، ثم صواريخ كروز، وبعدها إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية الأسرع، التي يصعب اعتراضها.

ويقول الخبراء العسكريون إن هذه الطريقة ساعدت الجيش الإيراني في جمع معلومات استخباراتية قيّمة عن كيفية عمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأميركية.

بالتوازين فشل نحو 50 بالمئة من الصواريخ الباليستية الإيرانية في الإطلاق أو تحطمت قبل الوصول إلى هدفها، مما يطرح أسئلة جدية بشأن قدرات إيران الصاروخية.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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