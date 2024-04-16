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عربي-دولي

ارتفاع عدد قتلى سيول عُمان.. ومأساة طلاب مدرسة تثير جدلا

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:43
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تواصل سلطنة عمان جهودها لمواجهة السيول العارمة التي تشهدها البلاد على مدار اليومين الماضيين، حيث وصل عدد القتلى إلى 19 شخصًا على الأقل، من بينهم طلاب مدارس، وهي الواقعة التي أثارت جدلا في البلاد.

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وكشفت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى بلغ 19 شخصًا، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ لمواجهة ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها "حالة جوية استثنائية".

ونقلت الوكالة الرسمية أن "سلاح الجو السلطاني العُماني نفذ طلعات جوية لإخلاء عدد من المواطنين والمرضى ونقل مؤن طبية بمحافظة جنوب الباطنة؛ في إطار عمليات الدعم والإسناد التي تقدمها قوات السلطان المسلحة جراء الحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير) التي تتعرض لها سلطنة عُمان هذه الأيام".
 
وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الإثنين "العثور على شخص مفارق للحياة بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ليصل إجمالي الوفيات جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة".

كما أعلنت السلطات "تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وذلك يوم الثلاثاء"، بسبب الطقس.
وأثار مقتل عدد من طلاب مدرسة بمحافظة شمال الشرقية خلال عودتهم إلى منازلهم، الأحد، جدلا كبيرا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين الذين سمحوا لهم بمغادرة المدرسة خلال مثل هذه الظروف الجوية السيئة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العمانية، علي بن حميد الجهوري، للتلفزيون الرسمي، الإثنين، إن "أحد أولياء الأمور هو من أصر على اصطحاب الطلاب رغم تحذيرات المسؤولين في المدرسة له من القيام بذلك".
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