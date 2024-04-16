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عربي-دولي

رد إسرائيلي محدود على إيران نهاية الأسبوع.. ترجيحات أميركية

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:23
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توقع 4 مسؤولين أميركيين أن يحصل الرد الإسرائيلي المحتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل محدود النطاق، وذلك بعدما أكدت تل ابيب أن ردها على ضربات إيران التي استهدفت أراضيها يوم السبت الماضي، آتٍ لا محالة.
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كما رجحوا أن يتضمن ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية ووكلاء مدعومين من طهران في المنطقة، حسب ما نقلت شبكة NBC News اليوم الثلاثاء.
الخيارات يمكن أن تتغير
إلى ذلك، أكدوا أنه لم يتم إطلاع الإدارة الأميركية على قرار إسرائيل النهائي بشأن كيفية الرد، لافتين إلى أن الخيارات يمكن أن تتغير. وقالوا أيضًا إنه ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي على وجه التحديد، لكنه قد يحدث في أي وقت.

واستند هذا التقييم الأميركي على ما يبدو إلى محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرت قبل أن تطلق إيران أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ على إسرائيل مساء السبت الماضي.

وقال المسؤولون الأميركيون إنه بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء آخرين كانوا دعوا خلال الأيام الماضية إلى ضبط النفس بعدما  تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي أتى بدوره ردًا على الغارة الإسرائيلية في الأول من نيسان على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأسفر عن مقتل اثنين من كبار جنرالات فيلق القدس في الحرس الثوري.

كما أفاد بعض المسؤولين الأميركيين بأن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها لن تشارك في تحركها ضد طهران، وحثتها على عدم التصعيد أو حتى الرد أيضا.(العربية)


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