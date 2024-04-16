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عربي-دولي

الصين عن الهجوم الإيراني: طهران قادرة على تجنب التصعيد

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:52
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علقت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، على الضربة الانتقامية الإيرانية ليلة السبت الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أن طهران قادرة على تجنب المزيد من التصعيد.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "بكين تقدر تأكيد طهران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار"، بحسب ما أوردته أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
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وأضاف وانغ أن "الصين تعتقد أن إيران قادرة على التعامل مع الوضع بشكل جيد، وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطراب، مع الحفاظ على سيادتها وكرامتها".

وأعرب عن إدانة الصين الشديدة ومعارضتها بقوة للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشددا على أن "هذا الأمر غير مقبول".

وبعد إطلاع وانغ على موقف إيران، أخبره أمير عبد اللهيان بأن طهران تدرك التوتر في المنطقة، وترغب في ممارسة ضبط النفس، وليس لديها أي نية لمزيد من التصعيد.(عربي21)
المصدر: عربي21
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