وزير خارجية إسرائيل: أوقفوا إيران الآن قبل فوات الأوان

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فقد حث كاتس "32 دولة على فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية". على وقع التوتر غير المسبوق بين البلدين منذ مطلع أبريل الحالي، وما تلاه من ضربات إيرانية على مواقع إسرائيلية، وتهديدات إيرانية برد مخيف في حال تعرضت لأي هجوم جديد، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المجتمع الدولي إلى التحرك وصد إيران قبل فوات الأوان.فقد حث كاتس "32 دولة على فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".

كما أكد في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقود "هجوما سياسيا على إيران"، مشيرا إلى أن "فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيساعدان على احتواء إيران وإضعافها".