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عربي-دولي

هل تؤثر المواجهة الإيرانية الإسرائيلية على الطيران العالمي؟.. تقرير يُجيب

Lebanon 24
16-04-2024 | 08:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن خبير الطيران ورئيس اتحاد النقل الجوي المصري السابق يسري عبد الوهاب تحدث عن تأثير الضربة الإيرانية لإسرائيل على قطاع الطيران المدني حول العالم.
 
وأوضح عبد الوهاب أن الضربة تأثيراتها محدودة للغاية، مشيرا إلى أن حركة الطيران تأثرت في إسرائيل ولبنان والعراق والأردن لفترة بسيطة، وما ترتب عليها من تأجيل رحلات.
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وأشار عبدالوهاب إلى أن الأمور تسير نحو التهدئة، وهو ما سينعكس إيجابيا نحو الاستقرار في قطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أن ما حدث هو تأجيل محدود لعدد من رحلات الطيران فقط.

وحول تأثير تلك الأحداث على معدلات التأمين على الطائرات، أوضح رئيس اتحاد النقل الجوي المصري السابق، أن الموضع لا يتعلق بفتح المطارات أو غلقها فقط، ولكن مثل هذه الأحداث تثير قلق شركات التأمين على الطيران حول العالم، وبالتالي فأن تكرار مثل هذه الأحداث قد يدفعها إلى رفع قيمة التأمين على الطائرات، وهو ما سينعكس أيضا على رفع أسعار تذاكر الطيران حول العالم.

وأشار إلى أن أسعار الخدمة التأمينية أصبحت مرتبطة بجنسيات التي تحملها الطائرات، فضلا عن الأزمات ومدى استمراريتها، مشيرا إلى أن شركات التأمين تتابع كافة الأحداث وقد تطلب من بعض شركات الطيران تغيير المسارات للحفاظ على سلامة الطائرة وركابها. وشدد على أنه في الوقت الحالي لم تؤثر الضربة الإيرانية لإسرائيل على حركة الطيران ولا منظومة الطيران ولا على أسعار التأمين حول العالم.

وأشار إلى أن "مصر تملك 32 مطارا قادرا على استيعاب أي حركة طيران عابرة او إقليمية تكون مطاراتها مغلقة، ولديها الطاقة الاستيعابية للمطارات والفنادق التي تساعدها على التعامل في مثل هذه الأزمات".

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