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عربي-دولي

هل الرد الإسرائيلي على إيران سيشمل حزب الله؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 06:22
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أكد مسؤولون أميركيون أن رد إسرائيل على إيران قد يكون محدودا وقد يتضمن ضربات على قوات إيران وحلفائها في الخارج.
 
وفي حديث لقناة "NBC" الأميركية، قالوا: "الرد قد يستهدف شحنات أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله"، مشيرين إلى أن الرد "قد يشمل ضربات في سوريا، ولا نتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبارا". 
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وأكد المسؤولون أنه لم يتم اطلاعهم على قرار إسرائيل بشأن كيفية الرد وموعده، لكنه قد يحدث في أي وقت، لافتين إلى أن "واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد، ونتوقع أن تطلعنا إسرائيل على المعلومات بشأن الإجراءات". 
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