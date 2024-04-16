نتنياهو: إسرائيل "ستدافع في كل الساحات"

بينما تواجه إسرائيل معضلة الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلناً جديداً.

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فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أن القتال في غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران، في إشارة منه إلى استمرار العمليات العسكرية في القطاع المحاصر منذ أشهر.واتهم نتنياهو طهران، اليوم الثلاثاء، بالوقوف خلف حماس وحزب الله ومجموعات أخرى.كما زعم في تصريحات خلال زيارته وحدة عسكرية في تل شومير، أن إسرائيل "ستدافع في كل الساحات".أتت هذه التصريحات لأول مرة منذ إطلاق إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل قبل يومين، حيث لم يخاطب نتنياهو الإسرائيليين خلال تلك المدة، إنما ترأس مذّاك اجتماعين لحكومة الحرب وتواصل هاتفيا مع الحليف الأميركي لبلاده. (العربية)