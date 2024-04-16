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زيلينسكي: تقسيم المساعدات بيننا وبين إسرائيل "وصمة عار"

Lebanon 24
16-04-2024 | 08:35
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لا شك في أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد زادت حدة التوترات في العالم أجمع، إلا أن أوكرانيا كانت واحدة من أكثر المتضررين بها.
 
فقد وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، تقسيم المساعدات الأميركية بين إسرائيل وبلاده بـ"وصمة العار".
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ورأى الرئيس أن قرار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، بتقسيم المساعدات، أنه قرار لا يتعلق بالأمن، بل إنها سياسة بحتة.

كما تابع خلال مقابلة مع مؤسسة "بي بي إس": "هذا عار على العالم أجمع وعلى الديمقراطية، بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون فقط عن الديمقراطية".
 
وأكمل أنه إذا قسم الكونغرس هذه المساعدات ما بين إسرائيلية وأوكرانية، فهذا يعني أن هذه مسألة انتخابات في الولايات المتحدة.

وخلص زيلينسكي إلى القول: "هذه سياسة محضة، لا أحد يهتم بما يحدث في أوكرانيا، إنهم يهتمون فقط بمعدل قبولهم، وهذا هو بيت القصيد". (العربية) 
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