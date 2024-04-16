السيسي التقى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية

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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.