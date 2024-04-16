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عربي-دولي
السيسي التقى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
Lebanon 24
16-04-2024
|
08:47
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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي.
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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.
كما شدد اللقاء على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد السيسي مرارا إن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. (سكاي نيوز عربية)
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