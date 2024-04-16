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عربي-دولي

العاهل الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:09
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة لن تكون ساحة معركة لأي جهة، وأن "حماية المواطنين الأردنيين قبل كل شيء".
 
وأضاف الملك عبد الله خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمحافظة، ويرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد: "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار" في إشارة إلى التصعيد الأخير في المنطقة.
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وافتتح الملك خلال الزيارة شركة "بيا" لحياكة الأقمشة بمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بحجم استثمار 149 مليون دولار. (روسيا اليوم) 
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