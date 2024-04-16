لماذا لم تتأثر أسواق النفط بالهجوم الإيراني على إسرائيل؟

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ظلت أسواق النفط التي ارتفعت أسعارها في ظل التهديدات الإيرانية، هادئة في أعقاب الهجوم الذي استهدف إسرائيل ليل السبت الأحد، حيث تراجعت الأسعار على عكس المتوقع خلال تعاملات الإثنين، قبل أن ترتفع طفيفا الثلاثاء.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، الثلاثاء، سبعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 90.17 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو ست سنتات أو 0.1 في المئة إلى 85.47 دولار للبرميل، حسب رويترز.وقادت المخاوف من رد إيران على هجوم تعرضت له قنصليتها في دمشق إلى ارتفاع سعر برنت، الجمعة، إلى 92.18 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول الماضي.وانخفضت الأسعار في ختام تداولات، الاثنين، ما يؤكد على أن المخاوف من تصعيد الحرب في الشرق الأوسط، بين إسرائيل وإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، بدت على الأقل في الوقت الحالي، "مبالغا فيها"، حسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.ويرجع التأثير المحدود على أسواق النفط، نتيجة أن الهجوم لم يكن أسوأ بالنسبة لأسواق الطاقة من الناحية العملية مقارنة بما حدث منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، وفق المجلة، حيث لا تزال إيران ووكلاؤها يستهدفون إسرائيل التي لا تزال في حالة حرب ضد حماس.وارتفعت أسعار خام برنت بالفعل منذ أوائل ديسمبر، من مستويات أقل 70 دولارا للبرميل إلى حوالي 90 دولارا، تحسبا للأسوأ، لكن الأسوأ لم يحدث بعد، مع وجود احتمالات لحدوثه، وفق "فورين بوليسي".ويقول ريتشارد برونز، المؤسس المشارك ورئيس الجغرافيا السياسية في شركة "Energy Aspects"، وهي شركة استشارات بحثية مقرها لندن: "هناك مخاطر جيوسياسية أقل ولكنها لم تُزل تماما. وانخفاض الأسعار قليلا أمر منطقي، لكن لا تتوقع عودتها إلى ما كانت عليه في بداية العام، لمجرد أن هذه المواجهة لم تتصاعد". (الحرة)