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عربي-دولي

بن فرحان: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:45
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عادت المملكة العربية السعودية وشددت على رأيها بخصوص التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، بأن المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات، مؤكدة على أن "التهدئة أولوية".
 
فقد أوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن وقف النار في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر بفعل الحرب الإسرائيلية بات ضرورة.
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ولفت اليوم الثلاثاء، على أهمية بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزة، مشيرا إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار غير كافية على الإطلاق.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني، أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، مشدداً على أن التهدئة أولوية، في إشارة منه إلى التوتر الأخير الذي شهدته الأسابيع الماضية إثر الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في سوريا، والرد الإيراني بصواريخ مسيرات على قلب إسرائيل السبت الماضي.
 
جاء ذلك بعدما أعربت وزارة الخارجية السبت الماضي ،عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف كافة للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. (العربية) 
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