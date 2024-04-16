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عربي-دولي

الأمم المتحدة: "لم يطرأ تغيير ملموس" على حجم المساعدات لغزة

Lebanon 24
16-04-2024 | 10:56
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أنه "لم يطرأ أي تغيير ملموس" على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن "181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا" عبر المعابر البرية مع إسرائيل ومصر في أبريل الجاري.
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وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات "لا تزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والهدف المتمثل بـ 500 شاحنة يوميا". (سكاي نيوز عربية) 
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