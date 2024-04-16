Advertisement

عربي-دولي

كندا.. توقيف 21 شخصا في وقفة تضامنية مع فلسطين

Lebanon 24
16-04-2024 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1188079-638488874573822884.jpg
Doc-P-1188079-638488874573822884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتقلت الشرطة الكندية 21 شخصًا الثلاثاء، في مدينة هاليفاكس شرق البلاد، على خلفية تنظيمهم مظاهرة تضامن مع الفلسطينيين.

 ونحو 100 شخص نظموا اعتصامًا في تقاطع طريق رئيسي في مدينة هاليفاكس تضامنًا مع فلسطين.

 وطالبت قوات الأمن المتظاهرين بفض اعتصامهم، وأوقفت منهم 21 شخصًا رفضوا فتح الطريق.

 وأفادت الشرطة بأن المعتقلين سيُطلق سراحهم لاحقًا، لكن بعضهم قد يواجه تهمًا بمقاومة رجال الشرطة.

 ومن جهة أخرى نظم نحو 100 متظاهر في مدينة فانكوفر غرب كندا احتجاجًا، بإغلاق مدخل محطة عالمية لحاويات الشحن في ميناء ديلتابورت، ورفعوا لافتات تُطالب كندا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

 ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعار "النصر قريب جدًا"، وقارنوا بين مجازر إسرائيل في غزة والمجازر المرتكبة بحق السكان الأصليين في كندا.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2024-04-16
12:15 | 2024-04-16
12:08 | 2024-04-16
12:00 | 2024-04-16
11:42 | 2024-04-16
11:35 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24