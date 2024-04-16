كندا.. توقيف 21 شخصا في وقفة تضامنية مع فلسطين

اعتقلت الشرطة الكندية 21 شخصًا الثلاثاء، في مدينة هاليفاكس شرق البلاد، على خلفية تنظيمهم مظاهرة تضامن مع الفلسطينيين.

ونحو 100 شخص نظموا اعتصامًا في تقاطع طريق رئيسي في مدينة هاليفاكس تضامنًا مع فلسطين.

وطالبت قوات الأمن المتظاهرين بفض اعتصامهم، وأوقفت منهم 21 شخصًا رفضوا فتح الطريق.

وأفادت الشرطة بأن المعتقلين سيُطلق سراحهم لاحقًا، لكن بعضهم قد يواجه تهمًا بمقاومة رجال الشرطة.

ومن جهة أخرى نظم نحو 100 متظاهر في مدينة فانكوفر غرب كندا احتجاجًا، بإغلاق مدخل محطة عالمية لحاويات الشحن في ميناء ديلتابورت، ورفعوا لافتات تُطالب كندا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعار "النصر قريب جدًا"، وقارنوا بين مجازر إسرائيل في غزة والمجازر المرتكبة بحق السكان الأصليين في كندا.

( الأناضول)