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عربي-دولي

زيلينسكي وقّعه.. قانون بشأن التجنيد يثير الجدل في أوكرانيا

Lebanon 24
16-04-2024 | 11:06
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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، قانونا للتعبئة العسكرية مثيرا للجدل يهدف إلى زيادة عدد الجنود.

ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارين من الخدمة العسكرية ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال تحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات.
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لكن المسألة المثيرة للجدل تتعلق بعدم نص القانون على تسريح الجنود، الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة، وهو اقتراح رفضه المشرعون بعد تعرضهم لضغوط من الجيش الأوكراني.

ويقول المشرعون إن مسألة التسريح سيتم تناولها في مشروع قانون منفصل، بدون ذكر أي تفاصيل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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