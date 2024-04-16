بوتين يدعو إلى التهدئة.. وطهران "لا نريد مزيدا من التصعيد"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر بيان صادر عن الكرملين، الثلاثاء، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسي بناء على طلب الجانب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيسي بحثا خلال الاتصال الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في سوريا والرد الإيراني على الهجوم.

وأعرب بوتين عن أمله في أن "يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وعدم السماح بتوترات جديدة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".

من جانبه أكد رئيسي أن الرد الإيراني "ضروري ومحدود"، وأن بلاده لا تؤيد زيادة التوترات في المستقبل.

وذكر البيان أن "بوتين ورئيسي أكدا خلال الاتصال أن عدم التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو السبب وراء الأحداث في الشرق الأوسط".

وشدد الزعيمان على "المواقف المبدئية" لروسيا وإيران الداعية إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، وتخفيف الوضع الإنساني الصعب، وتهيئة الظروف اللازمة لحل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

( الأناضول)