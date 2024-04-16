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داخل المدارس وعلى الطرقات.. الإحتلال يترك خلفه قنابل غير منفجرة في خان يونس

Lebanon 24
16-04-2024 | 11:25
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ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي خلفه قنابل غير منفجرة، بعد انسحاب قواته من خانيونس، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين لا سيما الأطفال، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالي 460 كغم) داخل المدارس.
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وقالت الأونروا إن وكالات الأمم المتحدة قادت "مهمة تقييم" في خانيونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة فقد وجدت "تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق".

وأضافت في بيان أن "الآلاف من النازحين داخلياً يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء".
وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيتطلب "ملايين الدولارات وسنوات عديدة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة".

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: "نعمل وفقاً للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10 في المئة من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها".(عربي21)
المصدر: عربي21
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