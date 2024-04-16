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إخلاء قصر العدالة فى بروكسل بعد إنذار باحتمال وجود قنبلة

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:15
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أخلت السلطات البلجيكية، الثلاثاء، قصر العدل في العاصمة بروكسل على خلفية تلقي بلاغ بوجود قنبلة.

 وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بيلجا"، أنه تم إخلاء قصر العدل في بروكسل الواقع في ساحة "بوليارت" بعد الظهر إثر بلاغ عن وجود قنبلة.

 ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشرطة الاتحادية، قوله إن شخصا اتصل وأبلغ بوجود قنبلة في القصر العدلي.

 وأضاف أنه عقب تلقي البلاغ، بدأت الشرطة بإخلاء المبنى وتفتيشه، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

 وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مغادرة المواطنين المبنى بهدوء بينما سمع صوت صفارات الإنذار.

( الأناضول)
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