ما هي منظومات الدفاع التي تمتلكها إيران لصدّ الهجمات الإسرائيليّة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إيران طوّرت على مدى عقود، ترسانة من منظومات أسلحة الدفاع الجوية.



منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية:



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منظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع: تُحدّد الأهداف على بعد 180 كم، وتشتبك معها وتُدمّرها على مسافة 120 كم.

قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كم.



منظومة "15 خرداد" للدفاع الجوي:

مزودة بصواريخ طويلة المدى وقادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف والاشتباك مع 5 أهداف أخرى.



منظومة "كمين 2" للدفاع الجوي:

تُستخدم لرصد واستهداف المسيّرات والطائرات المأهولة والمروحيات، التي تُحلّق على ارتفاعات منخفضة.



منظومة "باور 373" للدفاع الجوي المتنقلة بعيدة المدى:

قادرة على اكتشاف نحو 300 هدف وتعقب 60 هدفا والاشتباك مع 6 أهداف.



منظومة "إس 300" للدفاع الجوي الروسية:

قادرة على صدّ وتدمير الصواريخ الباليستية وتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا.





وقامت إسرائيل بطرح أهداف إيرانية عدة على الطاولة، عند مناقشة المسؤولين الإسرائيليين للردّ العسكري المحتمل على طهران، من ضمنها إستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في إيران ومراكز تصنيع المسيّرات الحربية ومستودعات أسلحة وذخيرة. (سكاي نيوز)