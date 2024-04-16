Advertisement

عربي-دولي

ما هي منظومات الدفاع التي تمتلكها إيران لصدّ الهجمات الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1188109-638488913688338487.jpg
Doc-P-1188109-638488913688338487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إيران طوّرت على مدى عقود، ترسانة من منظومات أسلحة الدفاع الجوية.

منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية:
تُحدّد الأهداف على بعد 180 كم، وتشتبك معها وتُدمّرها على مسافة 120 كم.
Advertisement


منظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع:
قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كم.

منظومة "15 خرداد" للدفاع الجوي:
مزودة بصواريخ طويلة المدى وقادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف والاشتباك مع 5 أهداف أخرى.

منظومة "كمين 2" للدفاع الجوي:
تُستخدم لرصد واستهداف المسيّرات والطائرات المأهولة والمروحيات، التي تُحلّق على ارتفاعات منخفضة.

منظومة "باور 373" للدفاع الجوي المتنقلة بعيدة المدى:
قادرة على اكتشاف نحو 300 هدف وتعقب 60 هدفا والاشتباك مع 6 أهداف.

منظومة "إس 300" للدفاع الجوي الروسية:
قادرة على صدّ وتدمير الصواريخ الباليستية وتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا.

 
وقامت إسرائيل بطرح أهداف إيرانية عدة على الطاولة، عند مناقشة المسؤولين الإسرائيليين للردّ العسكري المحتمل على طهران، من ضمنها إستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في إيران ومراكز تصنيع المسيّرات الحربية ومستودعات أسلحة وذخيرة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:35 | 2024-04-16
14:15 | 2024-04-16
14:00 | 2024-04-16
13:54 | 2024-04-16
13:45 | 2024-04-16
13:30 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24