تقرير يكشف: زيلينسكي قد يخسر ثاني أكبر مدينة روسية في غضون أشهر

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يحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن لا يفرّط بخاركيف، بعد دلالات أوضحت إمكانية سيطرة روسيا عليها تقريبا، حيث تُعتبر "إحدى عواصم أوكرانيا"، ويجب على كييف أن "تبذل كل ما في وسعها" لمنع القوات الروسية من اجتياح ثاني أكبر مدينة في البلاد والسيطرة عليها.واعتبرت مجلة "نيوزويك" أنّ "هناك أسئلة ملحة حول المدة التي قد تتمكن أوكرانيا من الصمود فيها في خاركيف وما حولها، إذا ظلت كييف محرومة من المساعدات العسكرية الأميركية الحيوية، وإذا وضعت روسيا أنظارها على المدينة الكبرى، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو مليوني نسمة".وفي هذا الإطار يقول قائد الأبحاث في مجال الإستراتيجية والسياسة والقدرات الدفاعية في الفرع الأوروبي لمؤسسة "RAND" البحثية، جاكوب باراكيلاس، إنه "حتى مع توقف تدفق المساعدات إلى أوكرانيا، فإن الهجوم الناجح على خاركيف سيكون بمثابة مهمة كبرى بالنسبة لروسيا، ولكنه ليس مستبعداً تماماً".ويضيف إنه "مع وجود خاركيف على بعد أقل من 20 ميلاً من الحدود الروسية، فإن الهجوم البطيء والطاحن، قد يعني أن موسكو قد تكون قادرة على السيطرة على المدينة في غضون أشهر"، و"أن موقعها القريب من الأراضي الروسية يمنح موسكو الأدوات اللازمة لوضع ودعم قواتها المهاجمة بشكل أفضل".وأضاف أن الأمر المهم أيضاً هو أن "ترسانة الأسلحة الأوكرانية أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي"، كما أنّ "الجيش الروسي قادر على تحمل المزيد من الخسائر لفترة أطول مما يستطيع الأوكرانيون تحمله".وفي السياق، أكد قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، يوم السبت، أنّ وضع قواته على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير" خلال الأيام الأخيرة.(الميادين)